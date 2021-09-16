محافظ شمال سيناء: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المحتملة

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لسقوط أمطار.





وأوضح محافظ شمال سيناء، فى بيان اليوم الخميس أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع تطورات الأمطار والظروف الجوية، وهناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية، ولم تتلق الغرفة أى بلاغات أو إخطارات بأى شئ غير عادى حتى الآن. وكانت المحافظة قد تعرضت صباح اليوم إلى سقوط أمطار خفيفة فى ساعة مبكرة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة مقارنه بالأيام الماضية.

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