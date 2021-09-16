منح دراسية فى سلامة وجودة الغذاء بالجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن إنشاء دبلوم الدراسات العليا فى سلامة وجودة الغذاء، ضمن خطة لربط الجامعة بالصناعة.





وقال رئيس الجامعة، إن هذه الدبلومة المهنية تشمل حزم تدريبية مختلفة تجمع بين تكنولوجيا وهندسة التصنيع الغذاء، وفهم متعمق للقوانين والتشريعات المحلية والدولية، لضمان معايير عالية لجودة وسلامة الغذاء.

ولفت إلى أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا كانت وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة سلامة الغذاء، لتصبح شريكا استراتيجيا فى وضع بعض المقررات والمحتويات لهذه الدبلومة.

وأضاف الجوهرى، أن عدد من علماء الجامعات المصرية، بالإضافة إلى رجال الصناعة سيتحدثون عن خبراتهم فى التصنيع الغذائى وهيئة سلامة الغذاء، لافتا إلى أن المتدربين سيزورون بعض المصانع للاطلاع على أحدث التقنيات فى التصنيع الغذائى، فضلا عن التدريب على طرق تشخيص الميكروبات المختلفة فى معمل البيوتكنولوجى.

وأعلن الدكتور أحمد عبدالموجود، مدير البرنامج، عن مساهمة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعدد من المنح الدراسية والتى تشمل دفع 50% من المصاريف الكلية لعدد من الطلاب.

ولفت أن تكلفة هذه الدبلومة هى 25 ألف جنيه فى العام الدراسى "فصلين دراسيين كاملين" لكن الجامعة قررت إعطاء تخفيض لهذا العام فقط مقداره 40% من قيمة المصاريف فأصبحت المصاريف 15 ألف جنيه مصرى فقط.

وأضاف أنه بعد مساهمة جمعية رجال أعمال الإسكندرية بدفع 50% من مصاريف الدراسة تصبح المصاريف الدراسية 7 آلاف و500 جنية فقط.