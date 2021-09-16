عاجل.. الجيزة تكشف عن خطط استباقية للتعامل السريع مع الأمطار

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا للوقوف على الاستعدادات النهائية لمجابهة موسم الأمطار والتى أكد خلاله على الأجهزة التنفيذية بضرورة وضع خطه استباقيه للتعامل الفورى مع اى هطول للأمطار تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية الصادرة فى هذا الشأن.





وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تحديد 200 نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفورى معها من خلال 600 معدة وسيارة شفط تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والاحياء والمراكز وهيئة النظافة ينفذ من خلالهم خطة تحرك سريع وتمركز إلى جانب 203 سيارات ومعدة من خلال استغلال مقومات المجتمع المدنى فى حال الحاجه لذلك ليصل الإجمالى العام الى 803 سيارات ومعدة.

كما أكد المحافظ أنه قد سبق تجهيز تلك النقاط بــ 1.708 بالوعات لصرف مياه الأمطار لتصريف المياه على شبكات الصرف الصحى لمنع تراكمها بالميادين والطرق ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق مع التنسيق الدائم مع غرف العمليات بمختلف الجهات المعنية والربط مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة لتنسيق الجهود.



ووجه محافظ الجيزة بتشكيل لجان مشتركة تحت إشراف نائب المحافظ والسكرتير العام لمراجعة كفاءة سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار وبالوعات وشبكات الصرف ومخرات السيول وشبكات الإنارة والأخذ بكافة الملاحظات الواردة من تلك اللجان ومعالجتها فورا مع الأعتماد الفورى للمقررات المالية الخاصة بالشفاطات والمعدات الجديدة لضمها للخدمة بالأحياء والمراكز، مشددا على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتوسع فى تركيب بالوعات صرف الأمطار خصوصا بالشوارع الجارى تطويرها ورصد الشوارع التى بحاجة لبالوعات إضافية لدعمها دون الإضرار بنتائج أعمال التطوير التى شهدتها العديد من قطاعات المحافظة خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضارى وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع، ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين مؤكدا على ضرورة إعداد خطة للطوارئ لعمل كل المنشأت الحيوية والاستراتيجية وتوفير مولدات كهرباء لسرعة التوجه لمناطق الإنقطاعات تجنبا لأى حدث طارئ.

كما شدد محافظ الجيزة على مديرية الموارد المائية والرى بسرعة الانتهاء من ترميم وتدبيش وتطهير مخرات السيول وتنفيذ الأعمال الصناعية من بحيرات صناعية وحواجز لمنع وصول المياه إلى الوادى والكتل السكنية وتنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل لتخفيف الضغوط المتوقعة.

وكلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسبا لأية حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأى محور مرورى رئيسى.

كما كلف المحافظ مديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها اشتراطات الأمان والسلامة واتخاذ الوسائل الاحترازية لمنع انتشار كورونا وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة وتوفير مخزون إضافى منها لتحقيق الإكتفاء بكل قطاع.

واستمع المحافظ لخطط عمل كافه الجهات المعنية للوقوف على استعدادات كلا منها، إذ اطمأن المحافظ على توافر مخزون السلع والأدوية الإستراتيجى اللازم لسد إحتياجات المواطنين والتجهيزات الخاصة بحالات الطوارئ من خلال تقارير مديريتى الصحة والتموين والتى أوضحت جاهزيتها للتوجه العاجل ومد القطاعات باحتياجاتها والتى تشمل المخابز المتنقلة ومواد الوقاية والإجراءات الإحترازية لمواجهة مرض كورونا.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، وممثلى الأجهزة الأمنية والإدارة العامة للمرور ورؤساء الأحياء والمراكز والمديريات وممثلى أجهزة وشركات المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز والاتصالات.