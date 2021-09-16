/650455/الرئيس-السيسي-يستقبل-رئيس-حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-بالاتحادية-اليوم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل .

دوت الخليج وصرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم على القرار رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية. دوت الخليج يرصد موافقة السيسي على قرار لدعم المشروعات وخلق الوظائف المشروعات الصغيرة ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 16\9\2021 ،ووقعت الخطابات في القاهرة بتاريخي 23 ديسمبر 2020 و24 ديسمبر 2020.

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