/650464/رئيس-الوطنية-للإعلام-يشارك-بمنتدى-الإعلام-الأورو-اسيوى-بكازاخستان

شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمنتدى الإعلام الأورو اسيوى بكازاخستان فى دورته السابعة عشر بمدينة نور سلطان، والذي أقيمت فعالياته أول أمس الثلاثاء ١٥ سبتمبر الجاري.

دوت الخليج تفاصيل مشاركة حسين زين فى منتدي الاعلام الاورو متوسطي

الهيئة الوطنية للإعلام

واستقبلت الرئيس التنفيذى للشركة الوطنية راديو وتليفزيون كازاخستان لازات تانسباني، رئيس الوطنية للإعلام حسين زين ورحبت بحضوره المنتدي ، ومن جانبه إعرب حسين زين عن امتنانه بحفاوة الاستقبال.

مصر وكزاخستان

وتم عقد اجتماع بمقر الشركة بمدينة نور سلطان حضره المستشار عبدالحميد الرفاعي القنصل المصري بدولة كازاخستان، حيث ناقش الجانبان سبل تفعيل وتنفيذ كافه بروتوكولات التعاون الاعلامي مع دوله كازاخستان من تبادل للبرامج والأفلام الوثائقية والقيام بعمل دبلجة لها ، وأيضا مناقشة آليات تنفيذ تعاون مشترك فى النقل على الهواء للفعاليات.

وقد قام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجولة داخل ستديوهات شركة راديو وتلفزيون كازاخستان بمدينة نور سلطان بصحبة الرئيس التنفيذى لازات تانسباني وبحضور القنصل المصري بدولة كازاخستان وخلال الجولة اتفق الجانبان على تكثيف الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل .

كما وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم على القرار رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.