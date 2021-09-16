/650445/مصرع-وإصابة-7-آشخاص-فى-حادث-تصادم-بين-سيارتين-بطريق-أسوان

لقى اليوم الخميس، شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في حادث تصادم سيارتين ثلاجة ونصف نقل على الطريق الزراعى بمحافظة أسوان، وتم نقل الجثة للمشرحة، والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق أسوان

إصابة شخض ومصرع 6 أخرين في حادث بطريق أسوان

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعى «أسوان - القاهرة»، بمنطقة ملفات السراج، ووجود مصابين ومتوفى فى الحادث.

الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لنقل المصابين

و على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارت الإسعاف إلى موقع الحادث الذى أسفر بسبب تصادم سيارة نقل «ثلاجة» وأخرى نصف نقل، ما نتج عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل الجثة للمشرحة، والمصابين للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وفي سياق شهد الطريق الدائري بالمنيب، إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري، مما أدي إلى ظهور كثافات مرورية فى اتجاه التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة ميكروباص

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، إخطارا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وتم انتقال رجال المرور إلى مكان الحادث لرفع الأثار لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مرة أخرى.