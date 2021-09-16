/650451/تحرش-بطفلة--تجديد-حبس-صاحب-سوبر-ماركت-بالشرقية

أمر قاضى المعارضات بمحكمة الحسينية فى الشرقية، اليوم الخميس، تجديد حبس صاحب سوبر ماركت على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر الـ8 سنوات، داخل السوبر ماركت، 15 يومُا على ذمة التحقيقات، التى تجرى برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تجديدحبس صاحب سوبر ماركت بتهمة التحرش بطفلة بالشرقية صاحب السوبر ماركت تحرش بطفلة وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أهل طفلة تبلغ من العمر الـ 8 سنوات مقيمة مركز صان الحجر، خلال توجهها لسوبر ماركت لشراء بعض المشتريات قام صاحب السوبر ماركت بالتحرش بها جنسيا. ونجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر، في القبض على صاحب سوبر ماركت 36 عامًا، مقيم صان الجحر، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2280 إداري صان الحجر. وتم إخطار النيابة العامة، التى قررت حبس المتهم وعرض الطفلة على الطب الشرعى.

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