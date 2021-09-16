الإعلامية أسماء مصطفى تعلن خضوعها لعملية جراحية جديدة

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دوت الخليج يكشف خضوع أسماء مصطفى لعملية جراحية

خضوع أسماء مصطفى لعملية جراحية

نشرت أسماء مصطفى صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها كاشفة خضوعها لعملية جراحية جديد، قائلة: “بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية دون توصيف دقيقة، أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي، وهو القادر وحده على شفائي”.

تابعت بالدعاء لها: “اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير. لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهم اشفني ودواني وعافني إنك عفوا كريم، واشفي كل مريض ليس لنا رب سواك، توكلت على الله، فضلًا اسالكم الدعاء ربنا يتقبل يا رب”.

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وسبق وأن أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج هذا الصباح، على قناة إكسترا نيوز، عن أسباب اختفائها خلال الفترة الماضية.

وقالت أسماء مصطفى في منشور لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «بعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني الحقيقة بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو أكتب أقول إيه لمعظم الناس وده كان علشان أمي وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص».

وتابعت الإعلامية أسماء مصطفى: «أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بإيدين ربنا وحده وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة إنه بيغير القدر.. أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهوري هيطول.. رجاء تاني محدش يضايق فضلا الدعاء».​