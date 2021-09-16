بالأرقام.. ماذا قدم كارتيرون مع الزمالك في ولايتة الثانية

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توترت العلاقة مؤخراً بين الجهاز الفني والإداري وأعضاء اللجنة المكلفة بإداراة نادي الزمالك، وذلك بسب الأزمة المالية الكبيرة التي يقع فيها الفارس الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحسب ماعلم دوت الخليج أن هناك محاولات من الجهاز الفني لنادي الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون,للرحيل وتكرار سيناريو الفترة الأولي عندما فسخ كارتيرون عقدة نادي الزمالك من جانب واحد.

ومن جانبة يجتمع اليوم الخميس رئيس النادي حسن لبيب مع الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون وحازم الحديدي وكيل أعمالة, من أجل الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالمدرب.

أرقام كارتيرون مع الزمالك في ولايتة الثانية:

تمكن الفرنسي باتريس كارتيرون، من التتويج ببطولة الدورى الممتاز، مع الزمالك بعد أن حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز.

لعب كارتيرون مع الزمالك في ولايته الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، ونجح لاعبوا الزمالك تحت قيادتة فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.

وفي بطولة دوري أبطال افريقيا فشل كارتيرون في التأهل الي دور الثمانية بعدما حل الزمالك ثالثا برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن مولودية الجزائر الثاني، بينما تصدر الترجي بفارق 11 نقطة.

بطولات كارتيرون مع الزمالك

نجح باتريس كارتيرون من حصد 3 بطولات مع نادي الزمالك في ولايتية الأولي والثانية وهم: كأس السوبر الأفريقي في فبراير 2020 على حساب الترجي التونسي بالدوحة، بعدما فاز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

بطولة كأس السوبر المصري على حساب منافسه الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد انتهاء المباراة التي أقيمت في الإمارات بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومؤخراً نجح كارتيرون في حصد لقب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي ، بعدما تربع على القمة برصيد 80 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف، وقدم نتائج متميزة بتحقيق الفوز في 24 مباراة من 34 لقاء.