أمل رمزى تناشد المواطنين بسرعة الاستجابة لحملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" للحصول على لقاح كورونا

/650459/أمل-رمزى-تناشد-المواطنين-بسرعة-الاستجابة-لحملة-معا-نطمئن-سجل-الآن-للحصول-على-لقاح-كورونا

أشادت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بالحملة التي أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء بعنوان "معًا نطمئن.. سجل الآن"،‎ لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا .

دوت الخليج يرصد تعليق أمل سلامة على حملة معا نطمئن

حملة معا نطمئن

وأشارت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحملة تستهدف في الأساس الحفاظ على صحة المواطنين لاسيما مع المرور الموجة الرابعة للفيروس والتي أوشكت على الدخول في الذروة ومن ثم أصبح التطعيم وأخذ اللقاح سلاحاً هاما في مكافحة الفيروس .

وناشدت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، في بيان لها، جموع المواطنين بضرورة الاستجابة لهذه الحملة والتفاعل معها، وسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح أمانا وسلاما على جميع الأسر المصرية، ولتضافر الجهود بين المواطنين والحكومة للمرور من تلك الأزمة بسلام .

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، المواطنين بعدم التهاون أثناء التعامل خلال فترة جائحة كورونا الرابعة، والإلتزام بكافة التعليمات الوقائية والاحترازية، والمحافظة على ارتداء الكمامات، وعدم إهمالها لاسيما خلال الأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى المحافظة على مسافات التباعد أثناء التعامل خارج المنزل، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وتلاشي تسجيل أعداد إصابات مرتفعة خلال الموجة الرابعة.

فيروس كورونا

هذا ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حملة لتشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس " كورونا"، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، تحت شعار "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأوضجت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه تم تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب 6 سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم، لافتة إلى أن كل أتوبيس يضم 30 فردًا من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى يرتدون زيا مخصصا لذلك، ومزودين بأجهزة "تابلت" متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، وسيقوم أفراد التواصل المجتمعي بتسليم حقيبة هدايا لكل شخص يقوم بالتسجيل، تضم (كاب، وقلم، وبلوك نوت، وفلاشة، ومج حراري، وتيشرت).