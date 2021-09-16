عاجل.. السيسى: نرفض أى تدخلات خارجية فى الشأن الداخلى الليبى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بـ الدبيبة فى زيارته إلى مصر للمشاركة فى اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، مؤكدًا الأولوية القصوى التى توليها مصر لعودة الاستقرار إلى الشقيقة ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليميًا ودوليًا.

وشدد الرئيس السيسى على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى الليبى، فضلاً عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطنى الليبى لحماية مقدرات الشعب الليبى الشقيق وتفعيل ارادته الحرة.

وأشاد الرئيس بمساعى حكومة الدبيبة على المستوى الداخلى لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبى، معربًا عن ثقته فى قدرة الشعب الليبى الشقيق على التغلب على كل التحديات الآنية التى تواجهه وصولاً إلى إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى جميع أنحاء ليبيا.

من جانبه، أكد الدبيبة التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمى والشعبى للدور المصرى البالغ الأهمية بقيادة حكيمة من الرئيس فى تثبيت السلم والاستقرار فى ليبيا، فى ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين، خصوصًا فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية، ونقل الخبرات المصرية ذات الثقل فى مجالات إعادة الإعمار والتنمية لليبيا، بما يلبى تطلعات الشعب الليبى نحو الحياة الآمنة والكريمة، معربًا فى هذا الإطار عن التطلع للارتقاء بالعلاقات المصرية الليبية فى كل المجالات لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، ودعم الاستثمارات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة على الأراضى الليبية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، إذ ثمن الرئيس صدور قانون الانتخابات مؤخرًا عن مجلس النواب الليبى، باعتبارها خطوة مهمة على صعيد تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق التى أقرها الليبيون، وصولاً إلى عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعدها المحدد بنهاية العام الجارى.

وأعرب عن استعداد مصر لتقديم كل الإمكانات الضرورية من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابى البالغ الأهمية، احترامًا وإنفاذًا لإرادة الشعب الليبى المقدرة، وانطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على التعاون والبناء والتنمية واحترام قيم ومبادئ حسن الجوار.