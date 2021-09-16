جدة - نرمين السيد - وأصدر الأنبا تادرس مطران بورسعيد، بيانًا قال فيه: "بالأصالة عن نفسه، وباسم الأباء الكهنة والشمامسة والخدام والمكرسات أتقدم بخالص التعزية للأسرة، راجيًا من الله نياحًا لروحه الطاهرة فى أحضان أبائنا القديسين، ويرأس صلاة الجنازة فى الخامسة مساء اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة القمص أرسانيوس شكرى كاهن كاتدرائية العذراء والملاك ببورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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