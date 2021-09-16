إنفوجراف.. السيسى يتحدث عن تجديد الخطاب الدينى وحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال مداخلة هاتفية مساء الأربعاء، عبر برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصرى مع يوسف الحسينى، أن المسجون سوف يعاقب بشكل آدمى إنسانى.

وأوضح أن اجتزاء النصوص الدينية أثر على العالم أجمع بالخراب والقتل.