محافظ المنوفية: تخفيض مجموع القبول بالثانوى العام لـ223 بدلا من 230 درجة

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جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان محافظ المنوفية اليوم أن القرار جاء لمصلحة الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، بحيث يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام 223 درجة بدلا من 230 درجة، والصف الأول الصناعى نظام الثلاث سنوات 195 بدلا من 200 درجة، والصف الأول الزراعى نظام ثلاث سنوات 190 بدلا من 195 درجة، بالإضافة إلى الصف الأول التجارى 5 سنوات 200 بدلا من 215 درجة، والصف الأول التجارى 3 سنوات (حكومى وخاص) 140 بدلا من 150 درجة، والصف الأول تعليم مزدوج (صناعى، زراعى، تجارى) 200 بدلا من 215 درجة، على أن يكون تنسيق القبول بفصول الخدمات للصف الأول الثانوى العام من 160 درجة.
كما جاء القرار استجابة لرغبة أولياء الأمور فى إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوى العام وعدم إكتمال الكثافات الطلابية المقررة بالمدارس.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مستقبل الطلاب من أبناء المحافظة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح فى مسيرتهم التعليمية، مشيرا إلى أنه لا يدخر جهدا فى الارتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم هو أهم ركائز التقدم والسبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.
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