بحضور 3 محافظين.. وزيرة البيئة تشهد توقيع اتفاقية «إدارة تلوث الهواء»

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع الاتفاقية الوزارية الخاصة بمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى" مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بحضور خالد عبد العال محافظ القاهرة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





وبموجب الاتفاقية وتكون وزارة البيئة هى الجهة المحددة فى اتفاقية قرض البنك الدولى بأنها المسؤولة عن التنسيق الشامل مع جميع الوزارات والهيئات المسؤولة عن التنفيذ، ويعد هذا المشروع من أكبر مشروعات البيئة، والممول من البنك الدولى بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها على أن مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى" يعد من أهم وأكبر المشاريع التى تم البدء بها وصياغتها من قبل وزارة البيئة مشيرة أنه تم بذل العديد من الجهود والتنسيق مع العديد من الجهات المحلية والدولية للخروج بالمشروع على أرض الواقع فى ظل دعم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى له منذ عامين.

ووجهت وزيرة البيئة الشكر لكل ممثلى الوزارات والمحافظين وهيئة النقل العام باعتبارهم شركاء فى كل مكون من مكونات المشروع والعمل على وضع وإتاحة كل البيانات والتفاصيل الموجودة للعمل على نجاح المشروع والذى يعمل على تقليل تلوث هواء القاهرة الكبرى وتقليل تكلفة التدهور البيئى والذى قدرت بحوالى 47 مليار جنيه سنويًا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف الإنمائى لهذا المشروع يتمثل فى الحد من إنبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، مضيفة أن وزارة البيئة ستكون هى الجهة المسؤولة عن التنفيذ الشامل للمشروع وعن التنسيق مع وبين جميع الوزرات والهيئات المعنية والمشاركة فى التنفيذ، وأى جهات أخرى من المحتمل أن تنضم إلى المشروع فيما بعد، وذلك وفقا لما هو وارد بالاتفاقية.

واوضحت وزيرة البيئة انه بموجب هذه الاتفاقية سيتم انشاء "لجنة تسيير المشروع" تقوم بتوجيه ومتابعة تنفيذ أعمال المشروع، برئاسة وزيرة البيئة وعضوية وزراء (التنمية المحلية والنقل والصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى) ومحافظى (القاهرة والجيزة والقليوبية) ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وتقدم اللجنة إرشادات وتوجيهات للمشروع بشأن السياسات والاستراتيجيات الوطنية بوجه عام، كما ستقوم بدور مهم فى صنع القرار على أعلى مستوى، بالإضافة إلى دعم أنشطة التفاعل والتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، مع ضمان وجود بيئة داعمة للإصلاحات لتحقيق النجاح والاستدامة.. كما ستكون اللجنة مسئولة عن الموافقة على خطط العمل والموازنات السنوية ورصد ومتابعة تقدم سير العمل من أجل تحقيق المؤشرات المستهدفة على المستوى القومى بوجه عام وعلى مستوى المشروع بوجه خاص.

واستكملت أنه بموجب الاتفاقية يتم إنشاء وحدة لتنسيق المشروع بوزارة البيئة وتقوم هذه الوحدة بضمان تنفيذ المشروع وفقا لاتفاقية القرض ولوثيقة المشروع وللأدلة الخاصة بالتنفيذ مثل دليل تشغيل المشروع ودليل الرصد والتقييم.

وتقوم فى هذا الشأن بإعداد خطط العمل السنوية الشاملة والموازنات، وإعداد تقارير المتابعة وتنسيق أنشطة الرصد والتقييم مع الجهات المنفذة الأخرى وضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية، بالاضافة الى إنشاء وحدة تشاورية للتنسيق الفنى لتحقيق التكامل بين المكونات المختلفة للمشروع وتوحيد توجهات التنفيذ من أجل تعظيم الاستفادة من موارد المشروع ومساعدة وحدة تنسيق المشروع والوحدات الفنية فى إتخاذ القرارات التنفيذية.

وأشارت إلى أن المشروع يتألف من خمسة مكونات رئيسية يمثل المكون الأول فيها تعزيز نظام دعم القرار بشأن نوعية الهواء، والمكون الثانى لدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة فى القاهرة الكبرى والمكون الثالث خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام، والمكون الرابع تغيير السلوك ورفع الوعى والتواصل والمكون الخامس إدارة المشاريع والرصد والتقييم.