نائب الرئيس البرازيلي يستقبل السفير المصري

التقى السفير وائل أبو المجد، سفير مصر في البرازيل، يوم 15 سبتمبر الجاري، مع نائب رئيس الجمهورية ”هاملتون موراو“، وذلك في إطار الإعداد لزيارته المرتقبة إلى القاهرة، حيث شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر وتشجيع السياحة البرازيلية للمقاصد السياحية المصرية، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
هذا، وتُعد الزيارة المرتقبة لنائب الرئيس البرازيلي لمصر الأولى من نوعها منذ عدة سنوات، وتعكس الأولوية التي تحظى بها العلاقات بين البلدين بحكم مكانتهما ودورهما على الصعيدين الإقليمي والدولي وفى المحافل متعددة الأطراف.
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