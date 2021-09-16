استقبل وزير الخارجية سامح شكري نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.