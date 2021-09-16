/650458/كواليس-سقوط-فتاة-من-الدور-السادس-بمول-سيتي-ستارز-فيديو

شهد أحد المولات المعروفة، بحي مدينة نصر بالقاهرة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الخميس، حادثاً مؤسفاً، حيث فوجئ رواد مول سيتي ستارز بصوت ارتطام قوي بالأرض، وعلى الفور تجمع العشرات من المواطنين في ذهول ورعب داخل المول أثناء مشاهدة جثة هامدة على الأرض في بحر من الدماء، وحاول بعض المواطنين بإسعافها وأجراء بعض الاسعافات الأولية لها.

سقوط فتاة من الدور السادس

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا من إدارة أحد المولات التجارية المعروفة في منطقة مدينة نصر، يفيد وجود جثمان فتاة، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة، وأتضح وجود جثة «م م» تبلغ من العمر الـ23 سنة، مقيمة بحى الزهور مدينة نصر، وجار تفريغ جميع كاميرات المراقبة الموجودة، وسؤال شهود العيان للوقوف على لغز الواقعة.

انتحار فتاة في مول شهير في مدينة نصر

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جميع كاميرات المراقبة الموجودة لفحص صور ومقاطع الفيديو متداولة بشأن سقوط الفتاة للوقوف على لغز الواقعة، وتحديد ما إن كان الحادث إقدام على الانتحار أم مجرد سقوط إثر اختلال توازن.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، فيديو من مكان سقوط الفتاة التى تبلغ من العمر الـ 23 سنة، داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر بالقاهرة ، ويظهر في الفيديو الفتاة وهي مستلقية على الأرض، ومحاولات بعض الحاضرين في إسعافها.