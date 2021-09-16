/650468/هنا-الزاهد-تستنجد-بالجمهور-أنا-تخنت-بسبب-أكل-الويندوز-ومش-عارفه-أوقفه

تفاعلت الفنانة هنا الزاهد مع متابعيها من خلال طرح سؤال عن حبهم لأحد المنتجات الغذائية من شركة «ويندوز» مشيرا إلى أنها من عشاقه منذ أن كانت بعمر سنتين.

دوت الخليج يرصد سبب زيادة وزن هنا الزاهد

الويندوز السبب الأساسي لزيادة وزن هنا الزاهد

ونشرت هنا الزاهد فيديو عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لتعرب عن مدى حبها لـ«ويندوز» مشيرة إلى أنه السبب في زيادة وزنها، فقالت: “أنا باكل الويندز بقالي سنتين، أنا بحبه أوي يجماعة وتخنت بسببه مش عارفة أعمل، الموضوع محير".

وكان أثار الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنان هنا الزاهد الجدل بعدد من المنشورات والتعليقات الساخرة بينهم وصلت إلى كلبة أحمد فهمي والذي يطلق عليها اسم «زيزي»، الأمر الذي انتهى حتى الأن بتصدر هنا الزاهد مؤشرات الأكثر بحثا على جوجل.

مشادات بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي بعد وصف شعرها بـ«الكتكت»

يعود الأمر من البداية إلى مشادات كلامية بين الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي ع بطريقة ساخرة، بعدما صرح أكثر من مرة بأن شعر الزاهد ليس ناعما كما نراه في الأفلام والمسلسلات التي تتألق بها، وبطريقة عشوائية من فهمي وصف شعرها بالـ«الكتكت»

فنشرت هنا الزاهد صورة لها بعد خروجه من البحر في الساحل الشمالي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وظهر شعرها من خلال الصورة في انسياب ونعومة، لتعلق عليها موجه رسالة لزوجها قائلة: "أنا مش كتكت يا فهمي".

ليعلق عليها أحمد فهمي بسخرية قائلا: “خلي الساحل ينفعك”.، وبسبب تلك المشادة اللطيفة بين الزوجين هنا وأحمد فهمي تصدرت الزاهد مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، كما أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية.

انطلاق تصوير مسلسل «أنا وهي» لهنا الزاهد وأحمد حاتم

يستعد كلا من الفنان أحمد حاتم بالتعاون مع الفنانة المتألقة هنا الزاهد لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسلهم الجديد «أنا وهي» لطالما تألق سويا في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية استطعا من خلالها إبراز انسجامهم الفني معا بناءا على ما صرح به الجمهور في أعمالهم.

وانطلق تصوير مسلسل «أنا وهي» من مساء أمس الخميس، من تأليف مصطفى حمدى وإخراج عمرو صلاح، وكان أول يوم تصوير داخل إحدى الكافيهات، ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائى، ومن المقرر طرح العمل على شاشات التليفزيون بمجرد أن تنتهي التحضيرات الازمة له.