/650471/بالأرقام-من-يتفوق-النقاز-والمثلوثي-مع-الزمالك

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجحت اللجنة المكلفة بإداراة نادي الزمالك في التعاقد مع النقاز ليكون ثالث صفقات القلعة البيضاء، بعد ضم المدافع محمود شبانة، قادما من أسوان، وعمر كمال عبدالواحد، في صفقة انتقال حر قادماً من المصري البورسعيدي.

ومنذ اعلان الزمالك تعاقدة مع حمدي النقاز حدثت مقارانات عديدة بين اللاعب وبين مواطنة حمزه المثلوثي الذي تألق في الفترة الأخيرة مع القلعة البيضاء.

أرقام النقاز والمثلوثي مع نادي الزمالك:

حيث شارك حمدي النقاز مع نادي الزمالك منذ قدومة في 63 مباراة في جميع البطولات ولم يتمكن خلالهم إلا من صناعة 3 أهداف فقط.

وحصد النقاز مع نادي الزمالك علي 4 بطولات في موسمين وهم:

كأس مصر مرتين ، الكونفدرالية الإفريقية, السوبر المصري السعودي.

علي الجانب الاخر شارك حمزه المثلوثي مع نادي الزمالك في 25 لقاء بجميع البطولات في موسمة الأول مع الفارس الأبيض وتمكن من صناعة 3 أهداف لزملائة بالفريق.

وشارك الظهير التونسي حمزه المثلوثي في حصد بطولة الدوري المصري الممتاز مع نادي الزمالك العام الماضي بعد تصدر نادي الزمالك جدول الترتيب برصيد 80 نقطه.

و يستعد نادي الزمالك للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر الجاري، استعدادا للقاء أسوان, في بطولة كأس مصر.

كارتيرون يجتمع مع إدارة الزمالك

يجتمع اليوم الخميس باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، وحازم الحديدي وكيل أعماله، مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك من أجل الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالمدرب

وعلم دوت الخليج أن باتريس كارتيرون ينوي الرحيل عن نادي الزمالك خلال الفترة القادمة وتدريب أحد أندية الدوري الإماراتي، ووصلت الأمور التفاوضية إلى مرحلة كبيرة للغاية.

وسوف يستغل باتريس كارتيرون المشاكل التي تحدث داخل الفريق حاليا، ومن الممكن أن يرحل بشكل مباشر نحو الدوري الإماراتي ولكن ينتظر بعض الأمور الخاصة من أجل وضع الرتوش الأخيرة قبل الرحيل رسميا.

وإذا رحل كارتيرون عن الزمالك سيكون ذلك مفاجئة كبيرة للغاية، خاصة أنه رحل من قبل عن صفوف الفريق العام الماضي نحو الدوري السعودي، وحاليا يفكر في الرحيل للدوري الإماراتي