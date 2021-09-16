/650473/خالفوا-الحكومة--ضبط-9512-شخص-لعدم-ارتدائهم-الكمامات-الواقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط (9512) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9479) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (33) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط 9512 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

وتم تحرير (681) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (178) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (975) أرجيلة.

تنفيذاً للإجراءات الإحترازية

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس المستجد كوفيد 19.

قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

وفى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وفي سياق أخر نجحت مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، في إلقاء القبض على عاطلين سرقا دراجه بخارية «توك توك» بالإكراه من قائدها في الدرب الأحمر، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيقات.

سرقة دراجة نارية «توك توك»

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من من سائق «توك توك»، مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة مصاب بجروح وسحجات، بأنه خلال سيره بدراجة نارية« توك توك» قيادته بدائرة قسم شرطة الخليفة، استوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما لمنطقة منشأة ناصر.