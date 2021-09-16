«مبروك لرفيق الدرب والصوت العذب»..ماجد المهندس يهنئ فائق حسن وأصالة بزواجهما

/650475/مبروك-لرفيق-الدرب-والصوت-العذبماجد-المهندس-يهنئ-فائق-حسن-وأصالة-بزواجهما

هنأ الفنان القدير ماجد المهندس رجل أعمال الشاعر فائق حسن على زواجه من المطربة السورية أصالة الذي تم منذ أيام في هدوء تام دون الإعلان من الثنائي.

دوت الخليج يرصد تهنأة ماجد المهندس لأصالة وفائق حسن

رسالة ماجد المهندس لأصالة وفائق حسن

نشر ماجد الكدواني صورة تجمع الثنائي الزوجي أصالة وفائق حسن، وعلق عليها قائلا: “مبروك لرفيق الدرب اخي الحبيب المبدع ⁧‫فائق حسن‬⁩ ولنجمتنا الصوت العذب والاحساس الراقي ⁧صولا اتمنالكم حياة سعيدة وجميلة تشبه احساسكم وحبكم”.

أول تعليق منطليقة فائق حسن بعد زواجه من أصالة

علقت مارتا حامد، طليقة الشاعر العراقي فائق حسن لأول مرة على الأنباء التي أثارتها السوشيال ميديا حول حزنها وغيرتها من زواج طليقها من المطربة السورية أصالة، مشيرة إلى أن كل ما يتم تداوله شائعات، موجه التهاني لأبو أولدها، اذ نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قالت من خلاله: “ أصدقائي ومتابعيني حبيت أوضح لكم أن أي معلومات وصور انتشرت ما صدرت مني وجميعها مغلوطة مش صحيحة، أي معلومة بتصدر مني بتكون من حسابي فقط”.

وتابعت طليقة فائق حسن موجه التهاني لطليقها وزوجته الجديدة: “وبالمناسبة حبيت أبارك لأبو أولادي وزوجته الفنانة أصالة الف الف مبروك وأتمنى لكم الخير، بالنسبة لموضوع الطلاق احنا مطلقين من فترة مش قصيرة شكرًا”.

قصة تعارف أصالة نصري بفائق حسن

الجدير بالذكر أنه، تعارف الثنائي أصالة وفائق حسن منذ فترة طويلة منذ أن عرض عليها مجموعة من الأغاني من تأليفه، كما تربط أصالة صداقة قوية بالفنان العراقي ماجد المهندس، وخلال الآونة الأخيرة تردد أن الثنائي أصالة وفائق شركاء في مشروع سويا وهو مطعم لبناني بمصر، أما تأكيدات الزواج سيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة.

الإعلامية مي العيدان تعلن زواج أصالة للمرة الرابعة

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان أعلنت زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وشاركت العيدان صورة تجمع أصالة بزوجها وأرفقتها بتعليق هنأتها فيه على الزواج، قائلة: "زواج الفنانه أصاله نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج".