/650478/موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-والقنوات-الناقلة

يستعد فريق ليفربول لمباراته المقبلة أمام فريق كريستال بالاس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مباراة ليفربول وكريستيال بالاس في الدوري الانجليزي، يترقب عشاق الريدز في جميع أنحاء الوطن العربي المباراة الهامة والمرتقبة التي ستجميع بين ليفربول وكريستال بالاس في الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

نتيجة مباراة ليفربول ضد ميلان

انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، في مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة نارية بين الفريقين وسط هجوم شديد من جانب ليفربول، وتمكن أرنولد أن يحول الكرة إلى الشباك مع مطلع الدقيقة الثامنة.

وبعد ذلك حصل النجم المصري محمد صلاح على ركلة جزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى ميلان.

زاد ضغط ليفربول خلال مجريات الشوط الأول وأضاع العديد من الأهداف.

ومع نهاية الشوط الأول تمكن ميلان من تسجيل هدفين عن طريق أنتي ريبتش وإبراهيم دياز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميلان بهدفين وسط زهول من الحضور الجماهيري.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة نارية بين الفريقين وسط هجوم شديد من جانب ليفربول، وتمكن أرنولد أن يحول الكرة إلى الشباك مع مطلع الدقيقة الثامنة.

وبعد ذلك حصل النجم المصري محمد صلاح على ركلة جزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى ميلان.

زاد ضغط ليفربول خلال مجريات الشوط الأول وأضاع العديد من الأهداف.

ومع نهاية الشوط الأول تمكن ميلان من تسجيل هدفين عن طريق أنتي ريبتش وإبراهيم دياز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميلان بهدفين وسط زهول من الحضور الجماهيري.