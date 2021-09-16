سيجارة تشعل منزل الفنان شريف منير..والأخير يعلق: «مكنتش موجود»

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كشف الفنان شريف منير عن اندلاع حريق في منزله بسبب وقوع سيجارة على سقف غرفة بالمنزل، مشيرا إلى أن رجال إطفاء منطقة المقطم إستطاعوا السيطرة على الموقف.

دوت الخليجيرصد نشوب حريق بمنزل الفنان شريف منير

تفاصيل حريق منزل شريف منير

نشر شريف منير مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، كشف من خلالها حريق الغرفة، وعلق عليها قائلا: “الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت .. شبت حريقة .. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق”.

وتابع: “الحمدلله قدر الله وماشاء فعل . وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي و بنتي إللي كانوا لوحدهم في البيت ..لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وانا مش موجود”.

طرح مسلسل «إجازة مفتوحة» لشريف منير على قناة ON

ويشارك شريف منير في مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد ، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

شريف منير يتألق بمسلسل ونحب تاني ليه

كان أخر ظهور للفنان شريف منير من خلا مسلسل “ونحب تاني ليه” الذي عرض ضمن المراثون الرمضاني لعام 2020، ويشارك بطولته كلا من اسمين عبد العزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

أما عن لقاء الخميسي فتألقت بمسلسل "ضد الكسر" الذي عرض في شهر رمضان الماضى، بجانب نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه