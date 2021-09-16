التعليم العالى: إعلان نتائج مسابقة الجامعات الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا قدمه الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، حول الانتهاء من تحكيم مسابقات الجامعات التى أطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بين الجامعات، والتى شملت عدة مجالات.





واهتمت المسابقة الأولى بالتنافس بين الجامعات على مستوى الاستعداد للعام الدراسى المنتهى، فيما اهتمت الثانية بجهود الجامعات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والثالثة بتقييم أفضل موقع إلكترونى على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى.

كما اهتمت المسابقة الرابعة بأفضل مشروع تطبيقى مرتبط بالمجتمع، وتناولت الخامسة أفضل جامعة حكومية فى مجال الدراسات العليا والبحوث والبحوث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

واهتمت المسابقة السادسة بأفضل جامعة صديقة للبيئة، واهتمت المسابقة السابعة بالمنافسة بين طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتى ركزت على عمل هوية بصرية مُتميزة للعاصمة الإدارية الجديدة، وشاركت فى هذه المسابقة الجامعات الحكومية والخاصة.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، أن إعلان نتائج كافة هذه المسابقات سيتم خلال الأسبوع المقبل، فى فعالية كبرى يحضرها وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ونائب الوزير لشئون الجامعات، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورؤساء الجامعات.