صور.. «البحر الأحمر» تستعد للسيول والأمطار

جدة - نرمين السيد - وجه عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، قطاع الطرق بالمحافظة وإدارة مرور البحر الأحمر، بسرعة إتمام اعمال الحماية ضد أخطار السيول والأمطار الشديدة بمنطقة الجمشة، لتبدأ المرحلة الأولى (الكيلو 73، و74 طريق الغردقة - غارب)، والمرحلة الثانية (الكيلو 96 طريق غارب - الغردقة)، على أن يتم وضع 7 مواسير بقطر 1م فى كل موقع لتوخى الحيطة والحذر وتأمين حياة المواطنين.





كما شدد محافظ البحر الأحمر على اتخاذ إجراءات تأمين الطرق أثناء العمل بوضع علامات إرشادية نهارية وليلية قبل موقع العمل بمسافة 500 متر لتنبيه المواطنين، وعمل مطبات صوتية على مسافة 500 متر وتكثيفها على مسافة 50 مترا، وعمل محددات فصل حركة لتوجيه السيارات إلى طريق المرور، وعمل إضاءة حبل نور بمنطقة الحفر.

وأكد حنفى على سرعة الانتهاء من المواقع الثلاثة خلال شهر من بدء العمل، على أن تتم المرحلة الأولى من 26 / 9 الى 11 / 10، والثانية من 15 / 10 الى 30 /10، مهيبا بجميع المواطنين توخى الحذر خلال السير فى المنطقة.

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