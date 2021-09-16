صور.. رئيس الطائفة الإنجيلية فى ضيافة محافظ المنيا لتنمية روح المواطنة

جدة - نرمين السيد - استقبل أسامة القاضى محافظ المنيا، القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، لبحث جهود التنمية والمشاركة المجتمعية وتنمية روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على نشر الوعى الثقافى بمشاركة الأجهزة التنفيذية ورجال الدين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وكل فئات المجتمع.





ضم الوفد، كريم بدر عضو مجلس النواب، الدكتور هانى عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، هبة يسرى مدير وحدة الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، نبيل عزت نائب مدير التنمية المحلية بالصعيد، الشيخ ناصر صادق، الشيخ أشرف ناصح، الشيخ عصام واصف.



وقال محافظ المنيا، إن أعمال التطوير التى تشهدها البلاد منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تسابق الزمن من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الرئاسية بمختلف مجالات التنمية، والصحة، والتعليم وحقوق الانسان، والمشاركة المجتمعية والتى تهدف لدعم روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد.



وأوضح المحافظ، أن هناك العديد من المشروعات والمبادرات التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تحظى المحافظة، من خلالها تطوير 5 مراكز بإجمالى 192 قرية و757 تابعا، بـ 18 قطاع خدمى بإجمالى تكلفة 23 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن المبادرات الرئاسية التى يتم تنظيمها بصفة مستمرة وعلى رأسها مبادرة "100 مليون صحة" وتنفذ بجميع المراكز بالتنسيق مع مديرية الصحة، مؤكدا أن هناك تطوير بالقطاع الصحى بإضافة 4 مستشفيات بالمحافظة، بالإضافة إلى أن هناك 3 مستشفيات دخلت بالفعل الخدمة عقب إعادة إنشائها.



وأضاف المحافظ، أن هناك تطويرا شاملا فى كل القطاعات الحكومية والخدمية، لدخول تكنولوجيا المعلومات والرقمنه، طبقا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمى واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى كافة القطاعات الخدمية، مما يؤدى إلى التيسير على المواطنين وتقديم كل الخدمات بجودة عالية.



وأشاد القس الدكتور أندريه ذكى، والوفد المرافق له، بجهود محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التطوير التى يتم تنفيذها للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة للعديد من المشروعات الخدمية، مؤكدا أن هناك تعاون مستمر وتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتقديم كل سبل الدعم، وخصوصا مع إعلان رئيس الجمهورية بأن 2022 سيكون عاما للمجتمع المدنى مما يستوجب المشاركة والدعم لجهود الدولة فى التنمية ونشر الوعى الثقافى وتنمية أواصر روح المواطنة بين أبناء الوطن.