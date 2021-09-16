السبت.. بدء الدورة التخصصية فى التحكيم الدولى للقضاة

جدة - نرمين السيد - يعقد نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن السبت المقبل ، بالتعاون مع مركز كميت للتحكيم الدولى، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، وكلية القانون بالجامعة البريطانية بمصر، الدورة التدريبية التخصصية فى التحكيم التجارى الدولى، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22سبتمبر، ويختص المجلس الوطنى للتدريب برئاسة الدكتور صفوت النحاس بالإشراف على التنظيم الإدارى للدورة.





وقال المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا ونائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولى، إن التحكيم التجارى فرض نفسه على ساحة الاقتصاد العالمى، حتى بات الوسيلة الأكثر شهرة لفض المنازعات التجارية الوطنية والدولية، وعلى ذلك لا بد أن يتوافر بكل دولة عدد من العالمين به والخبراء فيه والممارسين له حتى يمكن الاحتفاظ بمكانة راسخة على ساحة الاستثمار العالمى من أجل ذلك كانت هذه الدورة الهامة.

وأضاف محمد أبو العنيين وكيل مجلس النواب ونائب رئيس مركز كميت للتحكيم الدولى، أن من أهم ضمانات الاستثمار العالمى الاتجاه إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات الاستثمارية مثل التحكيم الدولى الذى ينظمه قواعد قانونيه عالمية تساهم بشكل فعال فى تهيئه مناخ آمن للاستثمار.

وأوضح المستشار أشرف عيسى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنسق العام للدورة، أن هناك حاجة ماسة لأهمية التواصل الفعال فيما بين القضاة من ناحية وممارسى التحكيم وفقهائه من ناحية أخرى لتحقيق التعاون وتبادل الرؤى والمستجدات التى لها بالغ الأثر فى التأسيس لمناخ قضائى قانونى مثالى للاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن برنامج الدورة تم تصميمه ليقدم معرفة علمية تطبيقية عن المحتوى القانونى المنظم للتحكيم التجارى الدولى بما يتضمنه من أحدث التغييرات التى طرأت على الاتفاقيات والقواعد الدولية ذات الصلة.

وأضاف المستشار دكتور فهر عبد العظيم رئيس الاستئناف بالمحاكم الاقتصادية، والمقرر العلمى للدورة، أن من أهم أهداف البرنامج التدريبى هى التعرف على نشأة وتطور قضاء التحكيم، وفهم الفرق بينه وبين القضاء ووسائل فض المنازعات الأخرى، بجانب الوقوف على مزايا وعيوب وإشكاليات التحكيم المختلفة مقارنة بالقضاء الوطنى ومقارنته بوسائل فض المنازعات الأخرى، كما أنه يتم تحليل ومناقشة وتطبيق الأطر العامة القانونية الوطنية والدولية المنظمة للتحكيم الدولى والتحليل العلمى للقواعد الدولية الضامنة والمنظمة للاعتراف بحكم التحكيم الأجنبى والمحددة للاختصاص القضائى للمحاكم الوطنية بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبى، والإجراءات الحاكمة لذلك فى بعض القوانين الوطنية مثل القانون المصرى.