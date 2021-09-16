عاجل.. الحكومة تنفى رفض المستشفيات استقبال حالات كورونا

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجود عجز فى الأسرّة تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجود عجز فى الأسرّة تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مُشددةً على استعداد وجاهزية جميع المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، لاستقبال جميع الحالات المرضية، بما فيها الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتى يتم تحويلها إلى المستشفيات المخصصة لعلاج فيروس كورونا فور إجراء الفحوصات اللازمة لها وثبوت إصابتها بالفيروس.

وأشارت إلى أن نسب الإشغال بتلك المستشفيات تسير وفق معدلات طبيعية، سواء على مستوى الأسرّة العادية أو العناية المركزة، أو أجهزة التنفس الصناعى، فضلاً عن توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير لقاحات فيروس كورونا بكافة مراكز تلقى اللقاح على مستوى الجمهورية، لتطعيم المواطنين وتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

وفى إطار حرص الدولة على توفير لقاحات فيروس كورونا لكافة المواطنين، تم البدء فى الإنتاج القومى للقاحات وفقاً لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، حيث تم إنتاج أول مليون جرعة من لقاحات (فاكسيرا_ سينوفاك) محليًا بمصانع شركة فاكسيرا بالعجوزة، وتوزيعها على مراكز تلقى اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية، كما يتم الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ 15 مليون جرعة وهى القدرة الإنتاجية لشركة فاكسيرا شهرياً؛ تمهيداً لتوزيعها على مراكز تلقى لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية.