وزير التنمية المحلية يشارك في المؤتمر الاقتصادي الثالث ببورسعيد نيابة عن رئيس...

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية منذ قليل إلي محافظة بورسعيد للمشاركة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الاقتصادي الثالث تحت عنوان "شرق بورسعيد قبلة الاستثمار العالمية وقاطرة التنمية" والذي يعقد على مدار يومي 16 و17 سبتمبر بأحد فنادق محافظة بورسعيد بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والخارج و عدد من الشخصيات الاقتصادية والاعلامية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

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