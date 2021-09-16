/650488/11وظيفية-متوفرة-بهيئة-سلامة-الغذاء-والتقديم-حتى-12-أكتوبر

تعلن الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن 11 وظيفة قيادية من أصل 40 وظيفة وسيتم عمل وصف موجز لمتطلبات كل وظيفة قريبا - على أن تبدأ عمليات التقدم بداية من 12 سبتمبر 2021 ولمدة شهر

دوت الخليج التقديم على موقع الهيئة www.nfsa.gov.eg او بوابة الوظائف الحكومية الوظائف المعلن عنها : 1- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي . 2- مدير عام الإدارة العامة لتسجيل وترخيص المجازر . 3- مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المصانع . 4- مدير عام الإدارة العامة لتسجيل وترخيص متداولي الأغذية . 5- مدير عام الإدارة العامة لتسجيل وترخيص المنتجات الغذائية . 6- مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الصادرات . 7- مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الواردات . 8- مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المجازر . 9- مدير عام الإدارة العامة لملوثات الغذاء . 11وظيفية متوفرة بهيئة سلامة الغذاء والتقديم حتى 12 أكتوبر 10- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية . 11- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية .

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