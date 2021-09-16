«مع عشق العشق بسومي»..تامر حسني يغازل زوجته بسمة بوسيل بعد شائعة انفصالهما

/650489/مع-عشق-العشق-بسوميتامر-حسني-يغازل-زوجته-بسمة-بوسيل-بعد-شائعة-انفصالهما

انتشرت في الأيام القليلة الماضية شائعات حول تدهور علاقة نجم الجيل الفنان تامر حسني بزوجته الفنانة بسمة بوسيل مشيرين إلى أنهما من المقرر أن ينفصلا قريبا، أتى ذلك بعد منشورات بوسيل الغامضة التي تحدثت بها عن الخيانة.

دوت الخليج يرصد رد تامر حسني على شائعة انفاصله عن بسمة بوسيل

تامر حسني يغازل زوجته بسمة بوسيل

وحرص الفنان تامر حسني الرد على شائعة انفاصله من بسمة بوسيل من خلال خاصية “ستوري”، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشر صورة تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلا: “مع عشق العشق بسومي هانم”.

رسالة بسمة بوسيل المثيرة للجدل

الجدير بالذكر أن بسمة بوسيل أثارت الجدل بكتابة عبارة غريبة عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيدويهات "انستجرام"، اذ قالت : "ربنا يخلصني من الناس الخاينة والمنافقة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري خير"، لكنه لم يمر وقت طويل حتى قامت بسمة بحذف المنشور وذلك بعد أن قام عدد من متابعيها وأصدقائها بتداوله.

وبعض لحظات عادت بسمة بوسيل ونشرت صورة من حساب يحمل اسم محبيها، وكتب فيها: اللهم خفف عن بسمة ثقل هذه الأيام وارزقها قوة الصبر واشرح صدرها وانزع منه ما استثقلته نفسها وأرح قلبها يا رب.

الجمهور يتنبأ بخيانة تامر حسني بسمة بوسيل مع يارا السكري

ربط الجمهور منشورات بسمة بوسيل، بأنها تقصد تامر حسني خاصة بعد أنباء ارتباطبه بيارا السكري الذي انتشرات عدد من الصور التي تجمعهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

تامر حسني وبسمة بوسيل يتجهان لفرنسا لإطلاق عطر فرنسي بتوقيعهما

الجدير بالذكر، أنه رغم تلك الأنباء حول انفصالهم، يتجه تامر حسني برفقة زوجته بسمة بوسيل إلى فرنسا الأسبوع المقبل لعقد اجتماع خاص مع الشركة المنفذة والإتفاق على مواعيد طرح أول إصدارهما، وتفاصيل الحملة الإعلانية والدعائية العالمية المقرر أن تغزو الوطن العربي في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يتزامن موعد إطلاق العطر مع يوم عيد الحب ليخلدا ذكرى هذا اليوم بأول تعان مشترك بينهم في مجال العطور، كما أنهما في الأساس مثال أعلى للحب لكثير من الجمهور والنجوم.