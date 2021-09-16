/650490/أحمد-مجاهد-يكشف-السبب-الحقيقي-وراء-التعاقد-مع-كيروش

تحدث أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال المؤبتمر الصحفي، لتقديم كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الذي وصل مقر الاتحاد، عن انه مدرب مميز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل :

وقال أحمد مجاهد:”قائلا: أرحب بالسادة الاعلاميين من دواعي فخري تقديم احد عظماء العالم كارلوس كيروش”.

وتابع:” اقدم الشكر لحسام البدري، وحهازة علي فترته مع المنتخب”.

ووأصل:”تعاقدنا مع كيروش لأنه يواكب طموحاتنا في الفتره المقبلة”.

وأردف:”نأمل أن يقدم الجهاز الفني مايطلب منه في المرحلة القادمه ونستطيع التأهل إلى نهائيات كأس العالم”.

وأستكمل:” لامست تقدير كيروش لوسائل الإعلام وستكون اخبارنا متاحة يومياً”

وأختتم حديثة:” اتقدم بالشكر لفينجادا لأنه كان سبب مباشراً في التعاقد مع كيروش”.

الجدير بالذكر ان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول يتكون من :

ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا.

اقالة حسام البدري

الجدير بالذكر أن بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

ولي حسام البدري قيادة الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر لعام 2019، وقاد منتخب الفراعنة في 10 مباريات، حقق 5 انتصارات وتعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.