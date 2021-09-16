/650491/الداخلية-تكشف-ملابسات-تضرر-شاب-من-والده-لتعديه-عليه-بالضرب-وإحداث-إصابته

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، حول تضرر شخص من والده لتعديه عليه بالضرب وإحداث إصابته.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل ملابسات تضرر شخص من والده بمدينة نصر

والده تضربه بسكين في رقبته

بالفحص أتضح أنه تبلغ إلى رئيس مباحث قسم قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من شخص، مقيم بدائرة القسم «مصاب بجرح قطعى بالرقبة» بتضرره من والده لتعديه عليه بالضرب بسلاح أبيض «سكين» نتج عنه إصابته المشار إليها، بسبب مشاكل أسرية بينهما.

القبض على المشكو في حقه

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على المشكو فى حقه، وبمواجهته أمام جهات التحقيق، اعترف بإرتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، حيال وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد المواطنين بمحافظة القليوبية وتحديد وضبط الجناة.

اتصالا هاتفيا من مجهول .. ومليون جنيه

وكان رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من «مزارع - مقيم بدائرة المركز» يفيد بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول من هاتف شقيقه «مزارع»، وأبلغه خلاله أن شقيقه مُحتجز لديه وطلب مبلغ مليون جنيه لإطلاق سراحه ومعاودته الاتصال به وإنزال المبلغ المطلوب لـ 100 ألف جنيه.

وأضاف المُبلغ أن شقيقه كان متواجدًا بالأرض الزراعية الخاصة بهما، لحراستها وبعد تلقيه الاتصال قام بالبحث عنه فلم يجده.