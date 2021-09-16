/650493/نشر-أخبار-كاذبة-المشدد-3-سنوات-للسائق-صاحب-فيديو-ساندوتش-المخدرات

عاقبت محكمة جنح السويس، برئاسة المستشار محمد البغدادى، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 3 سنوات لسائق وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة بظهوره فى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى«فيسبوك»، ادعى حصوله على «ساندوتش به مواد مخدرة»، حيث صدر الحكم بحضور نجيب دراز وسكرتارية عربى حسان.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السجن المشدد 3 سنوات لسائق

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى قيام آخر بإعطائه سندوتشات تحوى مواد مخدرة بطريق القاهرة السويس الصحراوى.

ساندوتشات بالمخدرات

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى أنه حال قيادته سيارة نقل بطريق «القاهرة السويس الصحراوى»، بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، فوجئ بتوقف «سيارة» ترجل منها أحد الأشخاص وقدم له «2 ساندويتش»، لتناولهما فارتاب فـى أمره ولم يقم بتناولهما وبعد وصوله للطريق الإقليمى بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، اكتشف أنهما يحويان مواد مخدرة، فقام بنشر مقطع الفيديو لتوعية السائقين.

أقراص خاصة بعلاج الصداع

وبالفحص نجح قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية في تحديد الشخص الظاهر فى مقطع الفيديو والقائم على نشره، وتبين أنه «سائق، مقيم بمحافظة المنوفية» وباستدعائه قرر بحصوله على «2 ساندويتش»، من أحد مستقلى سيارة مينى باص خلال سيره بطريق «القاهرة السويس»، وفى الطريق رسخت فـى عقله وضع أقراص خاصة بعلاج الصداع داخل الأطعمة ونشر مقطع الفيديو على النحو المشار إليه للحصول على أكبر نسبة متابعة بقصد التربح.