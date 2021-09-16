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/650499/كارلوس-كيروش-كأس-العالم-من-صعب-الوصول-اليه
حرص إتحاد الكرة على تعليق لافتة للترحيب بالمدير الفنى الجديد لمنتخب مصر كارلوس كيروش فى مؤتمر مديراً فنيا للفراعنة و تقديمه لوسائل الإعلام .
ويرصد دوت الخليج تفاصيل تصريحات كيروش:
وقال كيروش:”ارحب بأعضائي في الجهاز المعاون وسعيد لتواجدي في قيادة المنتخب المصري”.
وتابع:” اشكر احمد مجاهد لأنه اتاح لي الفرصه للتواجد في اسرة الاتحاد المصري لكرة القدم”.
وأستكمل:” اسمحولي أن اعتبر نفسي مصري واقدم خبراتي وطموحاتي للمصريين من أجل الوصول إلي كأس العالم، وأشعر بالفخر لقيادي لمنتخب لديه هذا التاريخ الكبير”.
ووأصل:” كأس العالم صعب الوصول إليه ولكن سنسعي للوصول إليه بكل تأكيد
وأردف:”لكي نحقق التأهل لابد أن نأخذ العبره من حضاره الثلاث آلاف عام، وعلي اتحدث عن التاريخ المصري الحديث”.
ووأصل:”لابد أن نضع هدف واحد وأن نكون علي قلب واحد كجهاز أن يكون معنا كل الشعب المصري علي قلب رجل واحد
وتابع:”سأكرس حياتي للاعبين لنكون أفضل فريق من أجل تحقيق شكل أفضل للفريق وتحقيق احلام كل المصريين”.
وأستكمل:”اعتقد أنه لابد أن نثبت الفارق بيننا وبين باقي المنتخبات علي أرض الملعب، لن نخاف من أي فريق بعد الآن”.
وأكمل:”هدفنا تحقيق الفوز أمام ليبيا ولا يوجد لدينا اعذار، ولابد أن نحقق الفوز لنجعل الاخرين فخورين بنا”.
وأختتم حديثة قائلاً:”عند ارتداء تيشيرت منتخب مصر فانت تلعب من أجل المصريين ولابد أن يكون لديك عزيمة واصرار”.
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