/650499/كارلوس-كيروش-كأس-العالم-من-صعب-الوصول-اليه

حرص إتحاد الكرة على تعليق لافتة للترحيب بالمدير الفنى الجديد لمنتخب مصر كارلوس كيروش فى مؤتمر مديراً فنيا للفراعنة و تقديمه لوسائل الإعلام .

ويرصد دوت الخليج تفاصيل تصريحات كيروش:

وقال كيروش:”ارحب بأعضائي في الجهاز المعاون وسعيد لتواجدي في قيادة المنتخب المصري”.

وتابع:” اشكر احمد مجاهد لأنه اتاح لي الفرصه للتواجد في اسرة الاتحاد المصري لكرة القدم”.

وأستكمل:” اسمحولي أن اعتبر نفسي مصري واقدم خبراتي وطموحاتي للمصريين من أجل الوصول إلي كأس العالم، وأشعر بالفخر لقيادي لمنتخب لديه هذا التاريخ الكبير”.

ووأصل:” كأس العالم صعب الوصول إليه ولكن سنسعي للوصول إليه بكل تأكيد

وأردف:”لكي نحقق التأهل لابد أن نأخذ العبره من حضاره الثلاث آلاف عام، وعلي اتحدث عن التاريخ المصري الحديث”.

ووأصل:”لابد أن نضع هدف واحد وأن نكون علي قلب واحد كجهاز أن يكون معنا كل الشعب المصري علي قلب رجل واحد

وتابع:”سأكرس حياتي للاعبين لنكون أفضل فريق من أجل تحقيق شكل أفضل للفريق وتحقيق احلام كل المصريين”.

وأستكمل:”اعتقد أنه لابد أن نثبت الفارق بيننا وبين باقي المنتخبات علي أرض الملعب، لن نخاف من أي فريق بعد الآن”.

وأكمل:”هدفنا تحقيق الفوز أمام ليبيا ولا يوجد لدينا اعذار، ولابد أن نحقق الفوز لنجعل الاخرين فخورين بنا”.

وأختتم حديثة قائلاً:”عند ارتداء تيشيرت منتخب مصر فانت تلعب من أجل المصريين ولابد أن يكون لديك عزيمة واصرار”.