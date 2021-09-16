مدبولى: كل الدعم لحكومة ليبيا لتنفيذ خارطة الطريق السياسية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر وليبيا تجمعهما روابط تاريخية ثابتة، ومستمرون فى تقديم كل الدعم للأشقاء فى ليبيا سياسيا واقتصايا لتحقيق استقرار البلاد، مؤكدا مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية والاتفاق على التعاون فى العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.





جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعبد الحميد الدبيبة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عقب التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون فى مجالات مختلفة عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وقال مدبولى إنه بحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مشروعات البنية التحتية المقرر تنفيذها على الأراضى الليبية وبالتعاون مع الشركات المصرية، مشيرا إلى أن وسيتم تنفيذ مشروعات فى مختلف المجالات. وأكد مدبولى أن مصر حريصة على تقديم كل الدعم للحكومة الليبية لتنفيذ خارطة الطريق السياسية.

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