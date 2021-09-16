صور.. وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد «أبى قير للصناعات الهندسية»

جدة - نرمين السيد - زار المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، شركة أبى قير للصناعات الهندسية "مصنع 10 الحربى"، يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير، والمهندسة جانيت صبحى مساعد الوزير للشؤون الفنية، والمهندس أشرف حلمى، والمهندس عمرو أبو السعدات بقطاع المشروعات بالهيئة.





واستمع مرسى، فى بداية الزيارة، إلى عرض تقديمى عن أنشطة الشركة والموقف التنفيذى للمشروعات التى تشارك فى تنفيذها، إذ تفقد خطوط وورش الإنتاج بالشركة والتى تساهم فى توفير مطالب القوات المسلحة والشرطة، وكذلك التى تدخل منتجاتها فى العديد من المشروعات القومية ويتم تصنيعها، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مضيفًا أن خطوط الإنتاج بالشركة "مصنع 10 الحربى" تضاهى خطوط الإنتاج العالمية ويتوفر بها مهندسين وعاملين على أعلى مستوى من الكفاءة.

أكد حرص وزارة الإنتاج الحربى على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة بشكلٍ دائم للعمل وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع، إلى جانب الحرص على الاستثمار فى العمالة وتدريبهم وتأهيلهم وكذلك إعطاء الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية.

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربى ورشة إنتاج "الأفران، والخرطوش، وتصنيع هياكل مصانع السماد العضوى، وتجهيز عربات التطهير العسكرية"، وتم المرور على ورش إنتاج علب "الأغذية، والأيروسول"، كما تم تفقد ورشة الطباعة بالشركة.

وخلال الجولة، التفقدية شدد مرسى على أهمية الحفاظ على التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربى بما يساهم فى تحقيق مهمتها الأساسية المتمثلة فى تلبية مطالب القوات المسلحة، وفى نفس الوقت الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بهذه الشركات والوحدات للقيام بدورها فى المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومى، كما حث العاملين بالشركة "مصنع 10 الحربى" على بذل المزيد من العمل والجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربى والوطن ككل، مشددًا على أهمية التعاون ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.

وصرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار الحرص على تفقد الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى بهدف متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تشارك فى تنفيذها، ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها وتحفيز العاملين لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الخطط الانتاجية والارتقاء بالمستوى المهنى لهم.