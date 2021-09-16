جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية تتناول العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن تطورات القضايا على الساحتين الإقليمية والعربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل العاهل البحرينى فى شرم الشيخ اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.