عاجل- محطة كهرباء وتعاون صناعى.. اتفاقيات تعاون مصرية ليبية

جدة - نرمين السيد - كما شهدا توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ عدد من المشروعات فى مدن ليبية، من خلال تحالف شركات مصرية. وشهدا توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة التجارية المصرية الليبية المشتركة، ومشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الصناعة الليبية، فى مجال التعاون الصناعى. ووقعا فى نهاية الاتفاقيات على محضر اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية.

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