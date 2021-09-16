رئيس الوزراء: مستعدون لتنفيذ مشروعات تلبى طموحات الشعب الليبى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة لم تنعقد منذ 12 عاما، معربا عن سعادته بانعقادها مجددا لتوطيد أواصر المحبة بين البلدين، لافتا إلى أن مصر على أتم الاستعداد لتنفيذ المشروعات التى تلبى طموحات الشعب الليبى.





جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعبد الحميد الدبيبة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عقب التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون فى مجالات مختلفة عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية القاهرة أمس الأربعاء فى زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من وزراء الحكومة الليبية، ووفدا فنيا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.

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