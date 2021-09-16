جامعة الجلالة تستضيف المنتدى الإقليمى الأول للعلم المفتوح

جدة - نرمين السيد - تستضيف جامعة الجلالة، الثلاثاء المقبل، فعاليات المنتدى الإقليمى الأول للعلم المفتوح فى المنطقة العربية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، والدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة.





يأتى ذلك بمشاركة ممثلين رئيسيين من وفود الدول العربية ومندوبى اللجان الوطنية العربية لليونسكو وعلماء وباحثين وأكاديميين ومطورى البرمجيات وصناع السياسات وممثلى الشباب والناشرين وممثلى المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتقديم الممارسات والخبرات التوضيحية الفعالة بالإضافة إلى المبادرات الناجحة فى مجال العلم المفتوح.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية والمناقشات، لتحديد التحديات المشتركة، ومشاركة أفضل الممارسات، وتطوير أدوات قياس عملية لنجاح مشروع العلم المفتوح بالدول العربية، وستناقش هذه الجلسات مجموعة من القضايا ذات الصلة بالعلم المفتوح تشمل خلال اليوم الأول من المنتدى تحليل الوضع الراهن للعلم المفتوح، وركائزه الأساسية، وتفعيله فى المنطقة العربية، بالإضافة إلى وضع سياسات واستراتيجيات تدعم العلم المفتوح فى مصر، والتحديات التى تواجه تطبيق العلم المفتوح واستخدامه عند وضع السياسات فى العالم العربى.

ويشهد اليوم الثانى من المنتدى جلسات حول العلم المفتوح واستدامته فى المنطقة العربية، وتوصيات لتعزيز دور العلم المفتوح، ودعم العلم المفتوح باستخدام المعامل الإلكترونية التكنولوجية، وجلسة عن مبادرة بنك المعرفة المصرى ودوره فى الوصول المفتوح للبيانات.

وأكدت الدكتور غادة عبد البارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة أن فعاليات المنتدى ستشهد مشاركة عدد من المتخصصين فى مجال العلم المفتوح بالمنطقة العربية، للتداول والتباحث فى السبل الأنجح لدفع أجندة العلم المفتوح وبما يخدم مآرب التنمية الإنسانية المستدامة فى المنطقة العربية.

ورحب الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة باستضافة المنتدى بالجامعة، مرحبًا بكل ضيوف المنتدى، مشيرًا إلى تنظيم جولة ميدانية لضيوف المنتدى لكافة مرافق جامعة الجلالة.

من جانبه، قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن المنتدى سيشهد حضور لفيف من منتسبى المجتمع الأكاديمى وقيادات الوزارة، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للسادة الصحفيين محررى التعليم العالى والبحث العلمى لحضور فعاليات المنتدى وتغطيته إعلاميًا.