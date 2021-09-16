التعليم العالى: بروتوكول تعاون بين معهد علوم البحار والقومى للبحوث

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مع المركز القومى للبحوث.





وأشار التقرير إلى أن توقيع البروتوكول جاء فى ضوء دعم التعاون مع الجهات والمعاهد البحثية، ودعم جهود الدولة المصرية لتطوير البحث العلمى ودوره فى التنمية المستدامة فى المجالات كافة، وتنفيذًا لسياسة الدولة فى توظيف البحث العلمى لتنمية المجتمع مع وضع حلول للمشاكل التنموية بالدولة، ودمج سبل التعاون البحثى والعلمى والفنى والإدارى بين الكيانات المختلفة. وأضاف التقرير أن بروتوكول التعاون يهدف للاستفادة من خبرات الطرفين فى تمويل وتنفيذ مشروعات مشتركة ممولة متفق عليها من كلا الجانبين، لخدمة المجالات البحثية فى مجالات الأنشطة البحرية، وأنشطة النانو والبيوتكنولوجى، من خلال الاستفادة من السفن البحثية التابعة للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فى تنفيذ وإجراء المشروعات والأبحاث المشتركة بالمعامل المركزية التابعة للمركز القومى للبحوث، والتى تهدف للنهوض وتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من خبرات الباحثين من كلا الجانبين فى تعظيم دور البحث العلمى فى تنمية المجتمع والخدمة الوطنية والتحديات الإنتاجية والاقتصادية بالدولة. وقع بروتوكول التعاون عن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد، وعن المركز القومى للبحوث الدكتور محمد هاشم رئيس المركز.

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