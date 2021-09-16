سفير مصر فى بلغاريا يبحث مع نائبة وزير الخارجية التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - استهدف اللقاء مناقشة أبرز مجالات التعاون الثنائى بين البلدين بما فى ذلك فرص التعاون المتاحة فى قطاع الطاقة المتجددة والغاز الطبيعى فى ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة فى هذا المجال، فضلاً عن سبل تعزيز حركة السياحة بين مصر وبلغاريا خلال الفترة المقبلة.
وتناول اللقاء مواقف البلدين إزاء عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك والتنسيق القائم بينهما فى إطار المنظمات الدولية.
من جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية حرص القيادة السياسية البلغارية على دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والبناء على الزخم الذى شهدته العلاقات الثنائية خلال الأعوام السابقة بالإضافة إلى تفعيل آليات التعاون المشترك، وعلى رأسها اللجنة المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين، ومجلس رجال الأعمال المصرى-البلغارى الذى تم إطلاقه خلال زيارة رئيس الجمهورية البلغارى إلى القاهرة فى مارس 2019.
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