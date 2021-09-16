العربية للتصنيع تدعم المشروعات البحثية لـ«الهندسة وتكنولوجيا السيارات»

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحقيق التكامل بين الجامعات وجهات البحث العلمى والمؤسسات الصناعية الوطنية بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقًا لآليات الثورة الصناعية الرابعة.





جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والمعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة.

وأشار التراس، خلال التوقيع، إلى أن العربية للتصنيع تضع كل إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية ومراكزها التدريبية لإعداد جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة وفقًا لرؤية مصر 2030، فضلاً عن إرساء دعائم التعاون العلمى والبحثى والتدريب ونقل التكنولوجيا.

وأشاد بالمنظومة المتكاملة للتعليم الهندسى بالمعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة، مشيرًا إلى أن المعهد يتبنى رؤيا متكاملة للبحث العلمى من مختلف المجالات الهندسية والعلمية.. كما يعمل المعهد العالى للهندسة على توطين التكنولوجيا بالدولة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية عن طريق نقل التكنولوجيا لمختلف القطاعات الصناعية.

وحول جوانب البروتوكول، أوضح التراس أنه تم الاتفاق على التنسيق المشترك فى المجالات البحثية وتحقيق الاستفادة بالإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة لدى الطرفين من ماكينات ومعدات وكوادر بشرية فى أعمال الإنتاج للمجالات الصناعية المختلفة وفى استكمال الجزء العملى لمشاريع الطلبة.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن أيضًا التدريب ودعم المشروعات البحثية والابتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة وتنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفى فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الانتاجية والبحثية التابعة للهيئة وتدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية بالمعهد، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لطلبة المعهد العالى للهندسة لوحدات الهيئة العربية للتصنيع المختلفة.

وفى سياق متصل، أوضح التراس أن العربية للتصنيع تضع كل امكانياتها التصنيعية لتلبية جميع احتياجات المعهد، فى مجالات السيارات والاستخدام النظيف للطاقة وتطبيق التكنولوجيات البيئية فى مجال الإنتاج الصناعى، والطاقة المتجددة.