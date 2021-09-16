محمود شعراوى : دورة تدريبية لتنمية المهارات الادارية والقيادية للقيادات التنفيذية النسائية...

فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية تمكين المرأة وتقديم الدعم الكامل لها والمساندة لتولى المناصب القيادية ، وفى إطار حرص وزارة التنمية المحلية على تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 وخاصة الأهداف التى تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ...

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الاسبوع المقبل دورة تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذية النسائية وعددهن 54 سيدة من جميع المحافظات ، وتستمر الدورة التدريبية لمدة أسبوعين.

و أكد اللواء محمود شعراوى أن الدورة التدريبية ستركز من خلال المحاضرات و ورش العمل على تنمية مهارات التواصل بكافة أشكالها ، وقنوات تدفق التواصل الادارى ، ومهارات تمكين المرأة خاصة فى مجال التمكين الاقتصادى ، اضافة الى مهارات التفاوض ومهارات القيادة وتحليل المشكلات وصنع القرار وادارة الوقت و بناء فرق العمل وادارة التغيير، كما تتضمن الدورة التدريبية التخطيط الاستراتيجى و الادارة بالنتائج ، و إدارة الخطة الإستثمارية ، و ملامح قانون الخدمة المدنية و حقوق المرأة فى ظل هذا القانون ، والادارة المالية لغير الماليين ، والحوكمة ومكافحة الفساد ، ودور القيادات فى رؤية مصر 2030 ، وادارة الأزمات و التعامل معها ، والتحول الرقمى وتطبيقاته ، و مفهوم الادارة والتنمية المحلية ودور الوزارة ، ومدونة السلوك الوظيفى و أهمية الإلتزام بها .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تضم فى هيكلها إدارة عامة لتكافؤ الفرص ضمن الهيكل التنظيمى لها إيماناً بأهمية دور المرأة فى دفع عجلة التنمية ، كما تم إنشاء و تفعيل وحدات تكافؤ الفرص في جميع المحافظات وذلك ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص في مجال دعم حقوق المرأة مشيراً إلى أن نسبة القيادات النسائية في الوزارة تصل لحوالي 46% وكذا 24% من قيادات الأدارة المحلية بالمحافظات المختلفة .

وأشار اللواء شعراوي الى سعى الوزارة الى زيادة نسبة تولى المرأة للمناصب القيادية المحلية العليا فى المحافظات موضحا أن الوزارة بصدد تنفيذ دورة جديدة لتأهيل رائدات العمل التنفيذى بالمحليات والتى تتراح أعمارهن من 30 الى 40 عاماً لتولى مناصب قيادية ( دورة قادة المستقبل للسيدات ) لرفع نسبة تولى المرأة للمناصب القيادية فى المحليات .

وأكد اللواء محمود شعراوى انه قد تم تنفيذ عدد 4 برامج تدريبية لتنمية مهارات رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية مشيراً الى أن من أهم المبادرات التي نفذتها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات " مبادرة إنتى منتجة " والتي تهدف الى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات ذات الدخول المنخفضة والتي تأثرت سلباً بجائحة كورونا وذلك عن طريق التدريب على الحرف اليدوية ومساعدتهم في الحصول على قروض ميسرة بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية و مشروعك وإقامة المعارض لتسويق المنتجات ، وفي إطار الحماية المجتمعية ورفع مستوى المعيشة ، تم إطلاق مبادرة " معاً ضد العنف " فى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة بهدف التصدي لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرآة وخاصة ذوى الإعاقة وكذا مبادرة " قرية مصرية بلا أمية " وتهدف للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات وكذا مبادرة " يوم في قرية " بهدف حصر مشاكل المرآة العاملة على مستوى الدواوين بجميع المحافظات .

من ناحية أخرى ...أشار اللواء شعراوى الى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم ايضاً خلال الاسبوع المقبل دورتين تدريبيتين فى اساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمرانى ودورة أساسيات الحاسب الآلى ، فيما تستمر دورة تأهيل فرق المتابعة والتفتيش على المحليات فى مجال وضع المؤشرات وصياغة التقارير للأسبوع الثانى على التوالى ، ويستفيد من هذه الدورات 77 متدرباً من جميع المحافظات.

وفى ذات السياق احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بانتهاء فعاليات 3 دورات هى : تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون القانونية والشئون المالية وذلك لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن و الأحياء و دورة تنمية مهارات المديرين و العاملين بالادارات الهندسية ، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات السياحة و تنشيط السياحة والمصايف بالمحافظات ، واستفاد من هذه الدورات 110 متدربين من جميع المحافظات .