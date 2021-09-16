رئيس الوزراء: روابط تاريخية تربطنا بليبيا ومستمرون فى تقديم الدعم لأشقائنا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الروابط التاريخية التي تربط مصر مع ليبيا لا تحتاج إلى التاكيد عليها، مشددا على استمرار دعم مصر في تقديم كل الدعم لاشقائنا في ليبيا لكى تحقق كل آمال وطموحات الشعب الليبي.
وأضاف رئيس الوزراء، على هامش التوقيع على عدد من بروتكولات التعاون مع نظيره الليبي عبدالحميد الدبيبة بالقاهرة اليوم الخميس، أن الحكومة والدولة المصرية حريصين على تقديم كل الدعم السياسي والاقتصادي واللوجيستي لإنجاز خارطة الطريق السياسية لاستقرار الدولة الليبية.
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