رئيس الوزراء: مصر مستمرة فى تقديم كافة الدعم للأشقاء فى ليبيا

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مؤكدا أن زيارة الحكومة الليبية لمصر زيارة تاريخية تضم 30 وزيرا من الجانب الليبي، مؤكدا استمرار مصر فى تقديم كافة الدعم للأشقاء فى ليبيا.
وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفي، أن الدولة المصرية حريصة على تقديم السياسى واللوجستي والاقتصادي لليبيا، لاستكمال خريطة الطريق السياسية.
وتابع " اليوم على المستوي الاقتصادي تم مناقشة عدد من مجالات التعاون بين البلدين وتم الاتفاق على العديد المشروعات التتفيذية التي سيتم البدء فى تنفيذها على أرض ليبيا قريباً".
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