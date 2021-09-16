الدبيبة: وجودنا فى مصر رسالة إقليمية لدور مصر العظيم فى المنطقة والعالم

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا هو إضافة سياسية للعلاقات بين البلدين.
وأكد الدبيبة، فى مؤتمر صحفي، أن وجود حكومة الوحدة الوطنية الليبية فى مصر هو رسالة إقليمية لدور مصر العظيم فى المنطقة والعالم أجمع، موجها تحياته لأبناء الشعب المصري العظيم الذي أثبت قدرته على التغيير .
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