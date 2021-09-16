وزير الخارجية: نثق فى الكونغو ويجب وضع جدول زمنى لمفاوضات سد النهضة

رحب وزير الخارجية، سامح شكرى، بزيارة وزير خارجية الكونغو، كريستوف لوتوندولا الذى يزور مصر، مشيرا إلى أنه تم التشاور حول سد النهضة، وذلك بعد البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن لاستئناف مفاوضات سد النهضة، مؤكدا ثقة مصر فى ثقة الكونغو فى العملية التفاوضية لاستئناف المفاوضات تفعيلا لبيان مجلس الأمن بمشاركة نشطة للمراقبين الدوليين، وأهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول قواعد ملء تشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وأكد شكرى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية الكونغو الديمقراطية، أن مصر تثق فى حكمة وقيادة الرئيس الكونغولى للمكانة الكبيرة التى يحظى بها، ونحن نثق أنه لديه القدرة والارادة للتوصل لاتفاق حول مشكلة سد النهضة المستمرة منذ عقد كامل، لافتا إلى أن البيان أكد على عنصر الوقت والعمل بشكل سريع للتوصل لاتفاق قانونى ملزم، موضحا أنه فى حال توفر الإرادة السياسية يمكن التوصل لاتفاق.

وأشار وزير الخارجية إلى إمكانية الخروج من هذه الأزمة وتلقينا رؤية من الرئاسة الكونغولية لاستئناف المسار التفاوضى، مؤكدا أن ما يطرح سيخضع لدارسة معمقة وما من شأنه المساهمة بشكل إيجابى.